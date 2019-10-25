Москва, 25 октября, 2019, 18:55 — ИА Регнум. Кинокомпания «Ленфильм» и журнал «Искусство кино» 14 ноября пустят в прокат отреставрированную картину Алексея Германа — старшего «Мой друг Иван Лапшин». Об этом пишет журнал «Искусство кино».

Цитата из к/ф «Мой друг Иван Лапшин». Реж. Алексей Герман. 1984. СССР Андрей Миронов в роли Ханина

Цифровую реставрацию фильма, представляющего собой классику советского авторского кино, выполнила киностудия «Ленфильм». Первый показ отреставрированной версии состоится в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате в Москве.

Картина Алексея Германа — старшего была снята по мотивам повести Юрия Германа, отца режиссера, под названием «Лапшин». В 2013 году картина была показана на Венецианском кинофестивале в рамках конкурса классики кино.