Бейрут, 25 октября, 2019, 18:48 — ИА Регнум. Лидер ливанской «Хезболлы» Хасан Насралла призвал прекратить «хаос» в Ливане, 25 октября передает агентство Reuters.

Khamenei.ir Хасан Насралла

«Мы не примем отставку президента, отставку правительства и… проведение досрочных парламентских выборов» , — заявил Насралла.

Ливан охвачен массовыми протестами и беспорядками с середины октября. Протестующие требуют отставки президента Мишеля Ауна и смены правительства Саада Харири.

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