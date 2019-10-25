Лидер «Хезболлы» призвал прекратить «хаос» в Ливане
Бейрут, 25 октября, 2019, 18:48 — ИА Регнум. Лидер ливанской «Хезболлы» Хасан Насралла призвал прекратить «хаос» в Ливане, 25 октября передает агентство Reuters.
Khamenei.ir
Хасан Насралла
«Мы не примем отставку президента, отставку правительства и… проведение досрочных парламентских выборов», — заявил Насралла.
Ливан охвачен массовыми протестами и беспорядками с середины октября. Протестующие требуют отставки президента Мишеля Ауна и смены правительства Саада Харири.
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