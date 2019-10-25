Закрытое административно-территориальное образование Горный, Забайкальский край, 25 октября, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Вечером, 25 октября, Забайкалье потрясло страшное событие: при смене караула солдат-срочник взял автомат и расстрелял двух офицеров и шестерых своих сослуживцев в войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный. СКР сразу же возбудил уголовное делоп. а ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц») и даже обнародовал имя стрелявшего, это военнослужащий по призыву войсковой части 54 160 рядовой Рамиль Шамсутдинов. Трагедия произошла в 18 часов 15 минут местного времени.

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В СМИ уже просочилась информация о том, что расстрел происходил прицельно (Шамсутдинов, по некоторым данным, даже добивал некоторых раненных), а на допросе признался, что нисколько не жалеет о своём поступке. Причём военные сразу заявили, что причины этого страшного ЧП не связаны с армией. И это весьма странно, учитывая заявление отца Шамсутдинова о том, что сын собирался продолжить службу по контракту и просил прислать ему необходимые документы, а также прежние публикации региональных СМИ, где ещё не рядовой Шамсутдинов, являясь постоянным участником оборонно-спортивного лагеря профильной смены «Служу Отечеству», говорил о том, что с детства мечтает о военной службе.

Настораживает и появившаяся информация о том, что отец солдата, совершившего расстрел сослуживцев, просил отца выслать ему денег якобы на ремонт телефона, вот только присылать их нужно было на карту неизвестному ему человеку.

От случаев махровой дедовщины в армии, к сожалению, никто не застрахован. И если в данном случае речь идёт именно о неуставных отношениях, то пытаясь скрыть это, военные в очередной раз наносят урон престижу нашей армии и «кошмарят» родителей призывников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 октября солдат-срочник Шамсутдинов в 18 часов 15 минут расстрелял военнослужащих войсковой части. Погибли двое офицеров и шестеро его сослуживцев. Ещё двое находятся в военном госпитале, их состояние стабильно тяжёлое.

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