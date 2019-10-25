Киркенес, Норвегия, 25 октября, 2019, 18:31 — ИА Регнум. Россия приветствует решение американского суда об освобождении Марии Бутиной из тюремного заключения, заявил 25 октября журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались», — сказал министр иностранных дел России.

Напомним, в 2018 году гражданка России Мария Бутина была задержана в США по подозрению в шпионаже.

Никаких реальных доказательств её вины до сих пор не представлено.

Стоит отметить, что задержание было произведено непосредственно перед встречей президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

Мария Бутина частично признала свою вину по схеме сделки со следствием.