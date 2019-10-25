Москва, 25 октября, 2019, 18:24 — ИА Регнум. В американских тюрьмах до сих продолжают оставаться российские граждане, в Госдуме призывают не опускать руки и добиваться их возвращения в Россию, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

«Длительные сроки отбывают, в частности, Константин Ярошенко, Виктор Бут, Роман Селезнев. Все они стали жертвами так называемого экстерриториального американского права и были осуждены с особым пристрастием», — напомнил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он отметил, что комитет Госдумы по международным делам выделил в отдельное досье вопросы защиты граждан РФ, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за рубежом.

«Машу Бутину удалось отстоять общими усилиями, будем оказывать ей поддержку и дальше. Но не стоит забывать и о тех, кто сегодня-завтра не может вернуться домой и обнять своих близких. Нам необходимо не опускать руки и продолжать бороться за каждого нашего соотечественника, попавшего в беду вдали от Родины», — подчеркнул парламентарий.