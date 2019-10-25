Санкт-Петербург, 25 октября, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал региональный закон, расширяющий возможности для получения единовременных выплат молодым женщинам, родившим первого ребенка. Об этом вечером 25 октября сообщила пресс-служба Смольного.

Tatiana Vdb

В настоящее время такая выплата положена зарегистрированным в Петербурге женщинам в возрасте от 20 до 24 лет, родившим первого ребенка в период с 1 января 2018 года.

Согласно принятым поправкам в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, единовременная компенсационная выплата будет предоставляться женщинам в возрасте от 19 до 24 лет, родившим первого ребенка в период с 1 января 2020 года.

Размер региональной выплаты составит 52 120 рублей.