Москва, 25 октября, 2019, 20:01 — ИА Регнум. Вопрос об установке автоматов по приёму бутылок и банок на объектах транспортной инфраструктуры начало прорабатывать Министерство транспорта России вместе с ведомствами и субъектами, в которых есть метрополитены. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

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Фандоматы — специальные автоматы по приёму пластиковых и стеклянных бутылок, а также алюминиевых банок для их дальнейшей переработки с зачислением бонусов на транспортную карту либо счёт предполагается установить на станциях метро и платформах железной дороги.

К обсуждению пилотного проекта по установке таких фандоматов Минтранс РФ пригласил «РЖД», «Московский метрополитен», «Петербургский метрополитен», «Нижегородское метро», правительство Москвы, Росжелдор, Росавтодор, Российского экологического оператора, Минприроды России, Минпромторг РФ, Роспотребнадзор и компании «РТ-Инвест», «Современный рециклинг» и «Зеленая собака». Дата совещания пока не называется.

При этом компания «РТ-Инвест» подтвердила готовность установить фандоматы и заняться сбором тары из-под напитков. Свою поддержку этой идеи подтвердили и в Минприроды РФ, отметив, что в министерстве поддерживают способы сокращения использования одноразовых изделий как инструмент, направленный на сокращение негативного воздействия на окружающую среду.

Ранее ИА REGNUM сообщало об автобусах на газовом топливе, которые были переданы правительством Москвы Ярославской области.