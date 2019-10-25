Москва, 25 октября, 2019, 18:02 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов провёл переговоры с главой турецкого Генштаба генералом Яшаром Гюлером, сообщает 25 октября ТАСС со ссылкой на турецких военных.

Msb.gov.tr ВС Турции в Сирии

Агентство утверждает, что Валерий Герасимов и Яшар Гюлер обсудили текущие события и вопросы безопасности на территории Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент российские и турецкие военные на северо-востоке Сирии реализуют положения меморандума, выработанного в Сочи Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.

Российская военная полиция осваивает новые маршруты патрулирования возле турецкой границы и обеспечивает отвод курдских вооружённых формирований на 30 км от границы.