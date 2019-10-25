Киев, 25 октября, 2019, 17:44 — ИА Регнум. Украинская компания «Нафтогаз Украины» проинформировала, что окружной суд Амстердама удовлетворил требование «Нафтогаз» об аресте с 23 октября 2019 года 100% акций дочерней компании Газпром — South Stream Transport B.V. Об этом информирует пресс-служба «Нафтогаза».

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Отмечается, что российский Газпром готовил передачу акций South Stream Transport B.V. во владение других субъектов хозяйствования, чтобы не платить «Нафтогазу» долг в 2,56 млрд долларов с процентами по результатам решения Стокгольмского арбитража.

«На сегодня Газпром отказывается выплачивать этот долг и уже принял меры, целью которых является предотвращение принудительного исполнения арбитражного решения, в том числе, — передача таких активов, как акции South Stream Transport B.V., во владение других субъектов хозяйствования», — говорится в сообщении.

В свою очередь исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко уточнил, что South Stream Transport BV «отвечает за строительство и управление «Турецким потоком».

«Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях Газпрома при передаче этих акций компании «Трансгаз» Краснодар (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов Газпрома в Нидерландах по иску Нафтогаза. Многие другие активы Газпрома судебным исполнителям удалось арестовать еще тогда», — добавил Витренко.

Как сообщало ИА REGNUM, по решению Стокгольмского арбитража в рамках транзитного контракта Газпром должен выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл, из них 2,1 млрд долл зачислены арбитражем в счет задолженности «Нафтогаза» по оплате за газ полученного в 2014—2015 годах. Процесс принудительного исполнения решения арбитража происходит в нескольких юрисдикциях: США, Нидерландах, Швейцарии, Великобритании, Люксембурге.