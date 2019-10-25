Зеленского обвиняют в намерении продать «самые лакомые куски» госкомпаний
Киев, 25 октября, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Украинский экономист Игорь Гарбарук поддержал лидера фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко, которая выступила против приватизации или продажи акций госкомпании «Оператор газотранспортной системы Украины», на чём настаивает глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Соответствующее заявление Гарбарук сделал 25 октября в эфире одного из украинских телеканалов.
Он возмутился, что команда президента Владимира Зеленского готовит распродажу «лакомых кусочков» «Нафтогаза», «Укрзализныци» и «Укрпочты».
Он упрекнул власти за то, что они «вместо экономического развития, вместо национального развития страны пытаются продать то, что еще осталось от советской эпохи».
Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября глава компании «Нафтогаз» Коболев отметил, что хочет передать 49% акций компании «Оператор ГТС Украины» под контроль «партнера». Он сообщил, что это предусматривает проект Закона Украины №2239−1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа». Таким образом, Киев рискует лишиться около $3 млрд ежегодной прибыли от транзита российского газа.
24 октября Тимошенко обвинила депутатов из парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в «манипуляциях с газотранспортной системой» и попытке «сдать ГТС в хозяйственное управление иностранным корпорациям».