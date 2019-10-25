Киев, 25 октября, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Украинский экономист Игорь Гарбарук поддержал лидера фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко, которая выступила против приватизации или продажи акций госкомпании «Оператор газотранспортной системы Украины», на чём настаивает глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Соответствующее заявление Гарбарук сделал 25 октября в эфире одного из украинских телеканалов.

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Он возмутился, что команда президента Владимира Зеленского готовит распродажу «лакомых кусочков» «Нафтогаза», «Укрзализныци» и «Укрпочты».

"Такая ситуация у нас происходит не только с «Укртрансгазом». Такая же ситуация происходит с «Укрзализныцей», её также хотят разделить на два-три подразделения и лакомые кусочки передать непонятно кому. Такая же ситуация происходит с «Укрпочтой»… Они продолжают распродажу государственного имущества… Если они не могут это сделать, они назначают тех же менеджеров времен Порошенко, как этом произошло с господином Блескуном (Сергей Блескун назначен исполняющим обязанности директора госпредприятия «Укрспирт» — ред.), чтобы уничтожать государственные предприятия», — сказал Гарбарук.

Он упрекнул власти за то, что они «вместо экономического развития, вместо национального развития страны пытаются продать то, что еще осталось от советской эпохи».

«ГТС могут разбить на несколько частей и спокойно это сделать (продать — ред.)… В ближайшее время эта ГТС вообще будет кому-то нужна или она, как и другие предприятия просто превратится в кучу металлолома? Если запустятся Северный и Турецкий потоки, то украинская ГТС будет нужна только Украине», — напомнил Гарбарук.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября глава компании «Нафтогаз» Коболев отметил, что хочет передать 49% акций компании «Оператор ГТС Украины» под контроль «партнера». Он сообщил, что это предусматривает проект Закона Украины №2239−1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа». Таким образом, Киев рискует лишиться около $3 млрд ежегодной прибыли от транзита российского газа.

24 октября Тимошенко обвинила депутатов из парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в «манипуляциях с газотранспортной системой» и попытке «сдать ГТС в хозяйственное управление иностранным корпорациям».