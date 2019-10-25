Москва, 25 октября, 2019, 17:18 — ИА Регнум. На Украине по-прежнему тщетно верят в то, что НАТО всерьёз настроен на принятие страны в свой Альянс. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

U.S. Army Europe Images Американские и украинские военные в ходе совместных учений на Яворовском полигоне в районе Львова. Июль 2015 года

«То, что НАТО является гарантом безопасности стран, которые входят в его состав, это одна история. Но в то же время НАТО является абсолютно деструктивным элементом в отношении тех стран, которые не являются членами НАТО — в данном случае Украины», — отметил Килинкаров.«То, что записано в конституции Украины — это не означает, что страны НАТО сами готовы к тому, чтобы принять Украину. Это очень сложный геополитический вопрос, который не решается исключительно Украиной. Вы можете трижды записать в конституцию, но этого не будет. Эти розовые очки надо снять и искать другой механизм безопасности», — подчеркнул он.

Ранее бывший президент Украины, народный депутат от партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко заявил о необходимости предоставления плана действий по членству в НАТО на декабрьском саммите Альянса. По его словам, поставить на повестку дня вопрос о плане действий по членству в НАТО — обязанность украинского президента.