Москва, 19 ноября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

19 ноября

19 ноября 1941 года завершилась Тихвинская оборонительная операция. Несмотря на то, что немецкие войска взяли сам город Тихвин, отважная оборона советских частей в регионе спасла Ленинград от полной блокады и позволила Красной армии развернуть контрнаступление в ходе Тихвинской стратегической наступательной операции.

Немецкие войска прорвались на северную окраину Ростова-на-Дону, но натолкнулись на ожесточённое сопротивление войск Южного фронта.

19 ноября 1942 года началось контрнаступление Красной армии под Сталинградом, получившее кодовое название «Уран». Советские части, располагавшиеся северо-западнее и южнее города, начали продвигаться к Калачу-на-Дону. Основной удар наносился силами Юго-Западного и Донского фронтов с плацдармов на южном берегу Дона. Позднее 19 ноября стали отмечать как День советской артиллерии.

19 ноября 1943 года Красная армия оставила Житомир.