Москва, 17 ноября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

17 ноября

17 ноября 1941 года началась Ростовская наступательная операция войск Южного фронта, одна из первых успешных крупных атак Красной армии. Её целью было устранить угрозу прорыва немецких войск на Кавказ и сковать силы группы армий «Юг», которые могли быть переброшены на московское направление. Успех операции, наряду с контрнаступлением под Москвой, положил конец оборонительной фазе войны для Красной армии.

Немецкая армия начала наступление с северо-запада на Ростов-на-Дону. Ожесточённые бои продолжались 5 дней.

17 ноября 1943 года части 1-го Украинского фронта, отражавшие контратаку немцев в районе Житомира и Коростышева, вынуждены были оставить несколько населённых пунктов. Одновременно правое крыло фронта завладело городом Коростень — важным железнодорожным узлом.

Партизаны во главе с Александром Сабуровым после 20-часового боя разгромили 8-тысячный немецкий гарнизон города Овруч в Житомирской области и удерживали город до прихода Красной армии.