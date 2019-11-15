Москва, 16 ноября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

16 ноября

16 ноября 1941 года началось генеральное наступление немецких войск на Москву.

Красная армия вела оборону на клинско-солнечногорском направлении против значительно превосходящих по численности немецких сил, пытавшихся взять в окружение правое крыло Западного фронта.

На волоколамском направлении бойцы 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова, в частности — 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка во главе с политруком Василием Клочковым-Диевым, вели тяжёлые оборонительные бои против немецких 2-й танковой и 35-й пехотной дивизий. Обе стороны понесли значительные потери. Один из эпизодов этой обороны войдёт в историю как подвиг 28 панфиловцев.

Советские войска 51-й Отдельной армии эвакуировались из Крыма на Таманский полуостров. Немцы заняли Керчь. Немецкие войска к 16 ноября захватили почти весь Крым и заблокировали Севастополь с суши. По городу наносились удары артиллерии и авиации с отбитых у Красной армии аэродромов.

16 ноября 1943 года Красная армия освободила Чернобыль.

16 ноября 1944 года Красная армия в Венгрии освободила более 30 населённых пунктов.