Сыктывкар, 25 октября, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Переработка угольных отходов может стать одним из направлений экономического оздоровления Инты и Воркуты.

Николай Касаткин. Шахтёрка. 1894

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Коми, проект по переработке отходов угольного производства в топливные брикеты позволит привлечь порядка 250 миллионов рублей инвестиций, а также решить давнюю экологическую проблему.

Одним из приоритетов является также усинское угольного месторождения в Воркуте, а также добыче нефти и газа в интинском районе. Сейчас идут работы по подтверждению запасов месторождений.

Что касается шахты «Интауголь», то сейчас разрабатывается проект её ликвидации. Его ключевые параметры станут известны до конца 2019 года. Сама процедура может занять до 1,5 лет и потребует значительных финансовых вложений. В этой связи республика надеется на помощь федерального центра. На предприятии еще работают около 200 человек. Остальные сотрудники частично устроены в другие компании, в том числе в «Воркутауголь».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре правительство республики Коми приступило к разработке плана развития моногородов Инты и Воркуты, находящихся в экономическом упадке. Глава Коми поставил цель — к 2024 году дать жителям моногородов «иное качество жизни».