Война: в Мурманск прибыли советские граждане, освобождённые в Европе
Москва, 14 ноября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.
14 ноября
14 ноября 1941 года началось наступление войск 49-й армии Западного фронта в районе Серпухова, которое заставило немцев перебросить на это направление части, предназначавшиеся для наступления на Подольск вдоль Варшавского шоссе.
Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов СССР утвердил соглашение с британскими профсоюзами о взаимной помощи в войне против Германии.
14 ноября 1943 года части 2-го и 3-го Украинских фронтов начали наступление на кировоградском и криворожском направлениях, западнее Запорожья.
14 ноября 1944 года в Мурманск прибыли британские транспортные корабли, на борту которых находилось 10 тысяч советских граждан и военнопленных, освобождённых в ходе наступления союзников в Европе.
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СССР, США и Великобритания подписали соглашение о контрольном механизме в Германии после её капитуляции.