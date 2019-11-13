Москва, 14 ноября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

14 ноября

14 ноября 1941 года началось наступление войск 49-й армии Западного фронта в районе Серпухова, которое заставило немцев перебросить на это направление части, предназначавшиеся для наступления на Подольск вдоль Варшавского шоссе.

Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов СССР утвердил соглашение с британскими профсоюзами о взаимной помощи в войне против Германии.

14 ноября 1943 года части 2-го и 3-го Украинских фронтов начали наступление на кировоградском и криворожском направлениях, западнее Запорожья.

14 ноября 1944 года в Мурманск прибыли британские транспортные корабли, на борту которых находилось 10 тысяч советских граждан и военнопленных, освобождённых в ходе наступления союзников в Европе.

Силы 2-го Украинского фронта ликвидировали плацдарм противника на восточном берегу Дуная, южнее Будапешта, освободив при этом несколько населённых пунктов.

СССР, США и Великобритания подписали соглашение о контрольном механизме в Германии после её капитуляции.