Москва, 13 ноября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

13 ноября

13 ноября 1941 года в Туле началось формирование отрядов истребителей танков из комсомольцев и молодёжи не моложе 16 лет общей численностью в 500 человек.

13 ноября 1943 года началась оборонительная операция войск центра и левого крыла 1-го Украинского фронта на киевском направлении, отражавших контратаку немецких танковых частей. При этом правое крыло фронта продолжило наступление на мозырском направлении.

Силы 2-го Украинского фронта начали форсирование Днепра в районе Черкасс.