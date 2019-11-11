Москва, 12 ноября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

12 ноября

12 ноября 1941 года Красная армия освободила город Волченск в Харьковской области.

12 ноября 1942 года после успешного контрудара советских войск под Орджоникидзе (Владикавказом) закончилась Нальчикская оборонительная операция.

СССР восстановил дипломатические отношения с Мексикой, разорванные в 1940 году в связи с убийством Льва Троцкого. С 1941 года Мексика пользовалась активной поддержкой США, и в декабре этого года она разорвала отношения со странами Оси.

12 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта освободили Житомир.