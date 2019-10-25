Москва, 25 октября, 2019, 16:29 — ИА Регнум. 25 октября Российская академия художеств открывает выставку заслуженного художника Северной Осетии-Алании, заслуженного художника России, члена-корреспондента РАХ Юрия Абисалова «Дом, в котором я живу…». В экспозиции представлено 25 живописных работ, часть из них выставляются впервые.

Rah.ru Экспонат выставки Юрия Абисалова «Дом, в котором я живу…»

Как отмечают организаторы выставки, Юрий Абисалов развивает национальные художественные традиции в разных жанрах, но особого внимания заслуживают его многофигурные тематические композиции.

По мнению специалистов, авторский стиль Абисалова представляет собой своеобразный художественный феномен в искусстве современной Северной Осетии, который позволил вывести некую формулу стиля, в которой гармонично соединились и образы современного быта осетин, и недавнее прошлое, и мир ускользающей от нас традиционной культуры, и вечные библейские сюжеты.

Работы художника находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, художественного музея им. М.С. Туганова, а также в частных собраниях России, Франции, Германии, Великобритании, Японии, Испании, Щвейцарии, Бельгии, Венгрии и США.