Москва, 10 ноября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

10 ноября

10 ноября 1941 года начался Тихвинский контрудар войск Ленинградского и Волховского фронтов Красной армии, который должен был предотвратить полную изоляцию Ленинграда и обеспечить движение по Октябрьской железной дороге.

Силами Карельского и Северного фронтов был ликвидирован плацдарм немецких войск на восточном берегу залива Западная Лица в Мурманской области.

10 ноября 1943 года началась Гомельско-Речицкая наступательная операция войск Белорусского фронта, целью которой был разгром гомельской группировки немецких войск, освобождение междуречья Сожа и Днепра, закрепление на западном берегу Днепра.

Войска 1-го Украинского фронта освободили более 60 населённых пунктов.

10 ноября 1944 года в Венгрии силы 2-го Украинского фронта вступили в бои с противником на хатванском направлении. Одновременно правое крыло фронта продвигалось к Мишкольцу и Эгеру.