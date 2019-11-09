Война: начался Тихвинский контрудар Красной армии у Ленинграда
Москва, 10 ноября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.
10 ноября
10 ноября 1941 года начался Тихвинский контрудар войск Ленинградского и Волховского фронтов Красной армии, который должен был предотвратить полную изоляцию Ленинграда и обеспечить движение по Октябрьской железной дороге.
Силами Карельского и Северного фронтов был ликвидирован плацдарм немецких войск на восточном берегу залива Западная Лица в Мурманской области.
10 ноября 1943 года началась Гомельско-Речицкая наступательная операция войск Белорусского фронта, целью которой был разгром гомельской группировки немецких войск, освобождение междуречья Сожа и Днепра, закрепление на западном берегу Днепра.
Войска 1-го Украинского фронта освободили более 60 населённых пунктов.
10 ноября 1944 года в Венгрии силы 2-го Украинского фронта вступили в бои с противником на хатванском направлении. Одновременно правое крыло фронта продвигалось к Мишкольцу и Эгеру.