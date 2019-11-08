Москва, 9 ноября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

9 ноября

9 ноября 1941 года была отдана директива Ставки о расформировании Брянского фронта, части которого ещё в октябре отступили на рубеж Дубна-Верховье-Касторное и впоследствии примут участие в контрнаступлении под Москвой.

Партизанский отряд Новомосковского района Днепропетровской области совершил нападение на немецкий концлагерь и освободил 300 советских военнопленных.

9 ноября 1942 года издан Боевой устав пехоты Советской Армии, в котором обобщался опыт Красной армии, полученный в Великой Отечественной войне.

9 ноября 1944 года согласно приказу Ставки войска Карельского фронта перешли к обороне западнее Киркинеса.