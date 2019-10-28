27 октября 2019 года в России и за рубежом пройдёт «Географический диктант». Диктант состоится на 5831 площадке в 110 странах, включая Россию, Великобританию, Австрию, Иран, Египет, Японию, Австралию и другие. Масштабная международная просветительская акция, инициатором которой является президент России Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в пятый раз. Как проходит «географический ликбез» — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Rgo.ru Географический диктант. Источник: rgo.ru

16:27 25.10.2019 «Географический диктант» проводится в России с 2015 года. В 2017 году данная акция стала международной.

16:28 25.10.2019 Написать диктант можно и очно, и онлайн. Всего на нём предложат 40 вопросов.

16:30 25.10.2019 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков является председателем медиасовета Русского географического общества (РГО). Об этом: Песков рассказал о «Географическом диктанте», который пройдет 27 октября

16:30 25.10.2019 В Ингушетии «Географический диктант» пройдет на 41 площадке. Из них 36 организованы на базе учреждений образования. В 2018 году в диктанте приняли участие 2626 жителей республики. Они писали его в 36 пунктах проведения акции. Читайте также: В Ингушетии географический диктант пройдет на 41 площадке

16:40 25.10.2019 Жители Дагестана будут писать «Географический диктант» 27 октября на 32 площадках. Девять будут работать в столице — Махачкале. В 2018 году акция проходила на 15 площадках, в том числе в Махачкале, Каспийске, Буйнакске, Избербаше, Дербенте и селе Усухчай Докузпаринского района. Читайте также: В Дагестане вдвое увеличилось число площадок Географического диктанта

16:41 25.10.2019 totaldict.ru

17:28 25.10.2019 «Географический диктант» пройдёт в Париже и впервые на французском языке. В столице Франции акция будет организована в Православном культурном и духовном центре на набережной Бранли, недалеко от Эйфелевой башни. Вопросы диктанта будут представлены также на русском и английском языках.

17:31 25.10.2019 В прошлом году «Географический диктант» написали в 97 странах мира. Участников диктанта приветствовал космонавт Сергей Прокопьев — прямо с орбиты Международной космической станции.

18:02 25.10.2019 В Москве «Географический диктант» впервые пройдёт на ВДНХ — в год 80-летия выставки его решено провести в «Москвариуме». Участникам диктанта обещают прогулку по морскому тоннелю с акулами и поздравления от водолазов.

18:41 25.10.2019 Географический диктант rgo.ru

18:58 25.10.2019 Впервые в истории «Географического диктанта» его смогут написать слабовидящие: специально для инвалидов по зрению разработан вариант диктанта без картинок. В Архангельской, Владимирской, Костромской, Новосибирской и Тверской областях, республиках Коми и Чувашии просветительская акция пройдёт в библиотеках для слепых. В будущем году планируется сделать варианты диктанта на шрифте Брайля.

19:40 25.10.2019 Центральная площадка «Географического диктанта» в 2019 году — Шуваловский корпус МГУ имени М. В. Ломоносова в Москве. Здесь его напишут известные учёные, телеведущие, спортсмены и общественные деятели. Модератор акции — телеведущая Яна Чурикова.

20:10 25.10.2019 Среди самых необычных пунктов проведения «Географического диктанта» в 2018 году были палатка на острове Матуа Большой Курильской гряды, площадка в государственном заповеднике «Столбы» в Красноярском крае, Большой планетарий в Новосибирске, Звёздный городок в Московской области.

20:29 25.10.2019 В Алтайском крае «Географический диктант» можно будет написать на 12 площадках. Их полный список доступен на сайте проекта. Начнется диктант на всех площадках одновременно — в 12 часов по местному времени, сообщают вАлтайском отделении Русского географического общества.

20:51 25.10.2019 «Географический диктант» напишут в поездах, на вокзалах, в заповедниках и парках «Россия — моя история». В Москве — в Измайловском кремле, в Санкт-Петербурге — на корабле-музее «Крейсер Аврора».

21:10 25.10.2019 Крейсер «Аврора» ИА REGNUM

21:30 25.10.2019 На очных площадках «Географический диктант» начнётся 27 октября в 12:00 по местному времени. Написать диктант в интернете, онлайн, можно будет с 14:00 27 октября до 14:00 31 октября на сайте проекта dictant.rgo.ru.

22:14 25.10.2019 На официальном сайте «Географического диктанта» доступна его демонстрационная версия. Она состоит из двух частей, время написания ограничено 45 минутами. Попробовать свои силы можно до 23:59:59 26 октября 2019 года по московскому времени.

00:24 26.10.2019 Лидер по числу зарегистрированных площадок «Географического диктанта» — Башкирия (693 площадки). На втором месте — Краснодарский край (456 площадок), на третьем — Якутия, где диктант можно будет написать на 228 площадках.

04:16 26.10.2019 Географический диктант. admkrai.krasnodar.ru

09:55 26.10.2019 Диктант-2019 составлен в четырёх вариантах: для проведения на площадках на территории России и зарубежных стран, для проведения онлайн, для инвалидов по зрению и демонстрационный вариант. Все варианты составлены на русском и английском языках, все они идентичны по степени сложности. Каждый вариант состоит из 40 вопросов, разделенных на две части. Первая часть (10 вопросов) базового уровня («географический ликбез») составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть (30 вопросов) потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

11:31 26.10.2019 В Тюменской области на 27 октября намечен пятый по счёту Географический диктант. Мероприятие пройдёт на 21 площадке региона. Большинство мест, где пройдёт Географический диктант, расположено в Тюмени. Это Исторический парк «Россия — Моя история» (ул.Орджоникидзе, 47);Тюменский государственный университет, Институт наук о Земле (ул. Осипенко, 2); Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса (ул.Мельникайте 76); в Тюменском высшее военно-инженерное командное училище (ул. Льва Толстого, 1); колледже цифровых и педагогических технологий (ул.Минская, д.45); Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства (ул. Игримская, дом 27) и другие. В других населённых пунктах Тюменской области Географический диктант пройдёт в основном в учебных учреждениях: в школах села Ощепково Абатского района, Суерского сельского поселения, посёлка Аромашевского, деревни Каскара, посёлка Новотарманский, в Ишимском многопрофильном техникуме, в школе №3 Ялуторовска, школе №2 Тобольска, в школах сёл Гагарино, Горьковка, Ярково, гимназии имени Н.Д.Лицмана Тобольска.

12:19 26.10.2019 На Ямале более 60 площадок готовятся принять желающих написать «Географический диктант». Помимо учебных заведений, в мероприятии примут участие предприятия топливно-энергетического комплекса и работники месторождений. Главной площадкой станет Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа в Салехарде на ул. Чубынина, 36. По всему ЯНАО в диктанте задействованы школы, библиотеки. культурные центры. Среди предприятий в диктанте примут участие подразделения «Газпром энерго» и «Газпром переработки», «Газпром добыча Надым» и «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», а также сотрудники месторождения «Мессояханефтегаза». Об этом: «Географический диктант» на Ямале напишут на месторождениях и предприятиях

13:42 26.10.2019 Новгородский государственный университет в пятый раз станет региональной площадкой по проведению «Географического диктанта». Всех желающих просят взять с собой только авторучку. Перед началом диктанта обещают показывать научно-популярные фильмы.

14:57 26.10.2019 В Нижегородской области центральной площадкой «Географического диктанта-2019» станет Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина. Всего в регионе будут работать 19 площадок. Читайте также: «Географический диктант» пройдет в поезде Нижний Новгород — Москва

15:17 26.10.2019 В Саратове на площадке в парке «Россия — моя история» диктант проведет депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская. Вместе с ней парк запускает акцию «Географию — знаю, историю — люблю». Все в регионе для желающих написать «Географический диктант» будут работать 36 площадок.

15:48 26.10.2019 В прошлом году в Башкирии также открыли максимальное среди регионов России число пунктов написания диктанта — всего в республике их было 449. Основную часть участников акции прошлого года составили студенты и школьники. Но также диктант написали сотрудники 300 военкоматов республики. Читайте также: В Башкирии для «Географического диктанта» откроют почти 700 площадок

19:02 26.10.2019 В 2018 году «Географический диктант» написали очно более 257 тыс. человек, ещё 119 тысяч проверили свои знания онлайн. Всего за четыре года проведения диктанта его участниками стали около 900 тыс. человек.

19:04 26.10.2019 По числу зарубежных площадок для написания диктанта в 2018 году лидировали Китай, где было открыто десять площадок, и Белоруссия — девять площадок. В нынешнем году диктант напишут в России и 109 странах мира.

21:38 26.10.2019 На официальном сайте «Географического диктанта» опубликована пошаговая инструкция для желающих попробовать свои силы: когда и что делать.

04:04 27.10.2019 Географический диктант. kzn.ru