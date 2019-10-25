Ярославль, 25 октября, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Завершение ремонтных работ Тутаевского шоссе в Ярославле по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» перенесли на 2 недели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Ремонт Тутаевского шоссе в Ярославле

Работы рассчитаны на два года. Первый этап планировалось завершить до 1 ноября 2019 года. Шоссе полностью перекрыто, из-за чего жители крупнейшего района города испытывают большие неудобства. Власти и подрядчик извинились перед жителями за затягивание ремонта и объяснили причины этого:

«При разработке грунта было обнаружено, что сети газоснабжения и водопровода проходят с нарушением требований строительных норм. Вследствие предписания АО «Газпром газораспределение Ярославль» работы вблизи газопровода низкого давления были остановлены. Для устранения проблемы, сделавшей невозможным и небезопасным продолжение дорожных работ, ГК «ЕКС» привлекла специализированную организацию, основным профилем которой является работа на действующих газопроводах. В связи с дополнительным объемом работ возникла необходимость переноса срока открытия первого участка», — сообщили в мэрии Ярославля.

Сейчас ведется вынос газовой трубы. Теперь работы планируется закончить 14 ноября.