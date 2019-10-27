Москва, 28 октября, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий наказание за чрезмерную тонировку, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Тонировка

Инициатива направлена на борьбу со злоупотреблениями со стороны сотрудников ГИБДД, требующих устранить избыточное затемнение стекол непосредственно на месте задержания автомобиля, что «не всегда возможно осуществить без причинения значительного ущерба транспортному средству (ТС)», отметил Нилов.

Предлагается четко прописать, что требование о прекращении противоправных действий, которое может быть выписано физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 31 статьи 12.5 КоАП РФ, подлежит осуществлению до срока вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении.

Сейчас штраф за незаконную тонировку составляет 500 рублей, при этом сотрудник полиции вправе требовать прекращения противоправных действий при условии оформления таких требований в письменной форме и вручения их правонарушителям.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ГИБДД разъяснила правомочность требований сотрудников автоинспекции удалять тонировочную пленку непосредственно на месте задержания автомобилей. Позиция сформулирована в ответе главы ГИБДД Михаила Черникова на запрос главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова (ЛДПР). Так, по мнению ГУОБДД МВД России, требования об удалении со стекол транспортного средства соответствующего покрытия «должны быть оформлены в письменной форме и содержать разумный срок (не менее суток), в течение которого такое требование подлежит осуществлению».