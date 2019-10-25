75 млн рублей взыщут с координатора штаба Навального в Мурманске
Мурманск, 25 октября, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Координатору штаба Навального в Мурманске Виолетте Грудинойзаблокировали банковские счета. Об этом она сообщила на своей странице ВКонтакте, приложив к посту определение Басманного суда.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Алексей Навальный
Судя по цифрам, в настоящее время с Грудиной (в тексте определения, по словам главы штаба, опечатка — ред.) взыскали 2 тысячи рублей. Сумма, которая подлежит взысканию, — более 75 млн рублей.
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Определение Басманного суда
Как сообщали ИА REGNUM, на прошлой неделе обыски в рамках «дела ФБК» прошли и в других российских городах. В Архангельске силовики пришли не только к координатору местного штаба, но и к журналисту местного информагентства.