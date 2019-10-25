Ижевск, 25 октября, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Удмуртия направит 86,669 млн рублей на закупку школьных автобусов с 2019 по 2022 год. соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства республики.

Ilya Plekhanov Школьный автобус

Так. в 2019 году на эти цели направят 14,669 млн рублей, в период с 2020 по 2022 год — по 24 млн рублей ежегодно. Программа должна быть выполнена до конца декабря 2022 года.

Школьные автобусы будут приобретаться на условиях финансовой аренды (лизинга). ответственность за заключение госконтрактов возложена на Минобразования региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе девять сельских школ Удмуртии получили новые автобусы. Они были получены за счет средств федерального бюджета. В частности, автобусы вместимостью от 10 до 17 человек получили школы Вавожского, Воткинского, Завьяловского, Киясовского, Малопургинского, Шарканского, Ярского, Кизнерского и Завьяловского районов.