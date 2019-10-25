Черкесск, 25 октября, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Самый дорогой газ на Северном Кавказе — в Карачаево-Черкесии. Потребителям один кубометр голубого топлива обходится в 6,39 рубля. Таков тариф для населения, установленный со второго полугодия 2019 года.

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В рейтинге стоимости газа в субъектах РФ республика оказалась на 28-м месте. Соответственно по доступности сетевого газа для населения Карачаево-Черкесия заняла 63 место среди 85 регионов России. Таковы данные, которые приводит РИА Рейтинг.

Меньше всего за сетевой газ приходится платить жителям Чечни, где тариф составляет 4,66 рубля за кубометр. Остальные субъекты Северо-Кавказского федерального округа расположились в рейтинге следующим образом: Северная Осетия — 5,99 рубля, Ставропольский край — 5,97 рубля, Кабардино-Балкария — 5,56 рубля, Дагестан — 5,38 рубля.