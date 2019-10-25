Баку, 25 октября, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Участники Движения неприсоединения должны решительно выступать против дискриминации и искусственных барьеров в мировой торговле. Об этом президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил на проходящем в Баку саммите этой организации, передает пресс-служба главы государства.

Kremlin.ru Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Также туркменский лидер призвал Движение неприсоединения выступить за признание экономического суверенитета государств и народов.

«Здесь голос организации должен звучать твердо и весомо, мы должны инициативно и ответственно продвигать собственную глобальную экономическую повестку», — подчеркнул он.

Бердымухамедов отметил, что государства-члены Движения неприсоединения должны совместно защищать права и интересы развивающихся стран, активно отстаивая при этом принцип равноправия в международных экономических отношениях.