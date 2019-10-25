Брюссель, 25 октября, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает 25 октября пресс-служба НАТО.

Стороны обсудили механизмы и перспективы сотрудничества между НАТО и Грузией.

Ираклий Гарибашвили находится в Брюсселе в в штаб-квартире НАТО, где принимает участие во встрече министров обороны стран-членов и партнеров НАТО в формате миссии «Решительная поддержка».

Министр обороны Грузии также выступит с речью перед министрами обороны стран, участвующих в международной миссии в Афганистане. В своем выступлении Ираклий Гарибашвили будет говорить о важности обеспечения глобальной безопасности и вкладе Грузии в этот процесс, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.