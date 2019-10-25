Ярославль, 25 октября, 2019, 16:00 — ИА Регнум. В Ярославле на внутригородских маршрутах будут работать автобусы на газовом топливе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

City-yaroslavl.ru «ПАТП-1»

Это бывшие в употреблении автобусы, переданные Ярославской области правительством Москвы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва передала региону 73 автобуса. 10 из них переданы Ярославлю. Они поступят в принадлежащее городу «ПАТП-1». Пять автобусов работают на дизельном топливе, пять — на компримированном (сжатом) природном газе метане.

«Сейчас с полученной техникой проводятся регистрационные действия, оформляется страховка. После завершения процедур они выйдут на улицы города. Это произойдет уже в этом году», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Автобусы выпущены в 2011 году, до передачи в Ярославль они работали в Москве. Ранее автобусов на газовом топливе в ярославском «ПАТП-1» не было. Автобусы на газу есть лишь у частных перевозчиков, которые работают в качестве маршрутных такси.