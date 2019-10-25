Санкт-Петербург, 25 октября, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Александр Беглов обратил особое внимание на условия, которые создаются в городских парках для местной фауны. Заявление по этому поводу он сделал после встречи с вице-премьером Виталием Мутко по проблемам строительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Беглов сообщил, что до конца 2019 года в Петербурге полностью реконструируют 144 парка и сквера, кроме того, впервые за 15 лет в Северной столице создали два новых парка — парк Героев-Пожарных и парк на Ивановском карьере.

«Мы с вами создаем не просто среду для обитания жителей, мы создаем все условия для того, чтобы и птицы, и все животные, которые находятся в этой среде, были сохранены: выпускаем белок, рыб, уточек подкармливаем, создаем домики для них соответствующие», — отметил градоначальник.

По его мнению, это помогает создавать для животных необходимую экологическую среду.

Виталий Мутко похвалил Петербург за активное благоустройство: город тратит около 6 млрд рублей в год на эти цели ежегодно.

«Я думаю, что в этом направлении надо продолжать двигаться, мы готовы поддерживать специальные проекты на федеральном уровне», — сказал Мутко.