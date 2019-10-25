Санкт-Петербург, 25 октября, 2019, 15:49 — ИА Регнум. В Петербурге не хватает около 36 тысяч мест в детских садах. Об этом сообщил 25 октября губернатор Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анри Жоффруа. Детский сад (фрагмент)

«Наметился дисбаланс между жилой и социальной застройкой, дефицит по нормативу составляет порядка 36 тысяч мест в детских садах, 27 тысяч мест в школах, 10 тысяч посещений в смену в поликлиниках», — сказал Беглов.

Губернатор отметил, что Петербургу в 2019 году удалось «сделать рывок» благодаря финансированию из федерального центра, который, напомним, выделил на выкуп соцучреждений у застройщиков 15 млрд рублей. В итоге город вводит в эксплуатацию 44 детских сада, 11 школ, 7 медицинских учреждений и 16 офисов врачей общей практики до конца декабря.

«Но дальше нужно тоже заниматься, поскольку опережающее строительство жилья идет быстрыми темпами и до 2025 года на 25,5 млн квадратных метров жилья получено разрешение на строительство», — сказал Беглов.

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По его подсчетам, это потребует почти 309 млрд рублей на социальные учреждения и почти столько же — на транспортную инфраструктуру.

«Жители не должны жить в чистом поле», — добавил губернатор.