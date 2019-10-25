Нижний Новгород, 25 октября, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Минфин Нижегородской области объявил аукционы на открытие еще четырех кредитных линий на общую сумму 10 млрд рублей. Соответствующие документы публикованы на портале госзакупок.

ИА REGNUM Кредиты

Средства привлекаются на три года, начальная (максимальная) цена каждого контракта на 2.5 млрд рублей — 559,5 млн рублей. Заявки для участия в конкурентной процедуре принимаются до 13 ноября.

Таким образом, в течение недели с 18 октября, минфин объявил 27 аукционов, в рамках которых планирует привлечь 33 млрд рублей, уточняет «Коммерсантъ-Приволжье». Средства привлекаются традиционно на финансирование дефицита бюджета региона и (или) погашение долговых обязательств и пополнения остатков средств на счете.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в структуре госдолга Нижегородской области коммерческие кредиты отсутствуют. По состоянию на 1 октября 2019 года, госдолг региона составил 60,844 млрд рублей. Основную часть госдолга составляют государственные ценные бумаги — 40,7 млрд рублей. Доля бюджетных кредитов в структуре долговых обязательств составляет 19,957 млрд рублей. Также в структуре госдолга представлены госгарантии на сумму 187 млн рублей.