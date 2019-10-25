Коболев хочет отдать иностранцам 49% акций «Оператор ГТС Украины»
Киев, 25 октября, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев хочет передать 49% акций компании «Оператор ГТС Украины» под контроль «партнера». Об этом Коболев написал 25 октября на своей странице в Фейсбуке.
Он сообщил, что предложенный им проект закона Украины №2239−1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа» предлагает «оставить возможность привлечения партнера в акционерный капитал оператора ГТС в размере менее контрольного (до 49%)».
Коболев считает, что после принятия законопроекта ГТС «остается государственной». Желание лишить Киев $3 млрд ежегодной прибыли от транзита российского газа он объяснил интересом неких европейских и американских партнеров.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала организовать проверку на полиграфе всех депутатов из парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Она обвинила депутатов в «манипуляциях с газотранспортной системой» и попытке «сдать ГТС в хозяйственное управление иностранным корпорациям».