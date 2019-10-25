Москва, 25 октября, 2019, 15:29 — ИА Регнум. 25 октября в культурном центре ЗИЛ открылась выставка «Нихон, но Би — Красота Японии». Лейтмотив выставки — чувство красоты и изменчивость. Об этом сообщает официальный сайт центра.

Arttube.ru Выставка «Нихон но Би — Красота Японии» посвящена изящным досугам

Выставка «Нихон, но Би — Красота Японии» посвящена изящным досугам, которые уже давно завоевали сердца поклонников японской культуры. Проект уникален тем, что одно выставочное пространство объединяет несколько видов японских искусств: живопись тушью суми-э, икэбану школ Икэнобо и Согэцу, чайную церемонию, оригами и работы, выполненные из ткани для кимоно.

Экспозиция представит каллиграфические работы Ямады Мидори и японскую живопись суми-э группы «Сакура-кай», которая была представлена на выставке в Токийском музее изобразительных искусств (Tokyo Metropolitan Art Museum).

Выставка продлится до 27 октября 2019 года.