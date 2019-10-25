Чита, 25 октября, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Военнослужащего, который застрелил восьмерых человек в военной части в Забайкальском крае, задержали, сообщили 25 октября в пресс-службе Минобороны РФ.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Наручники

По предварительным данным, происшествие могло произойти на почве нервного срыва военнослужащего, не связанного с прохождением военной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел в ЗАТО Горный Улетовского района. При смене караула военный открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия.

В результате восемь человек погибли на месте. Еще двое были ранены, в настоящее время им оказаны необходимая медицинская помощь.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

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