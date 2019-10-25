Застрелившего в Забайкалье восьмерых человек военнослужащего задержали
Чита, 25 октября, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Военнослужащего, который застрелил восьмерых человек в военной части в Забайкальском крае, задержали, сообщили 25 октября в пресс-службе Минобороны РФ.
По предварительным данным, происшествие могло произойти на почве нервного срыва военнослужащего, не связанного с прохождением военной службы.
Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел в ЗАТО Горный Улетовского района. При смене караула военный открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия.
В результате восемь человек погибли на месте. Еще двое были ранены, в настоящее время им оказаны необходимая медицинская помощь.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.
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