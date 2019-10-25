Кабул, 25 октября, 2019, 15:53 — ИА Регнум. 24 октября главное исполнительное лицо Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдулла заявил, что поддержка всего мирового сообщества необходима для решения проблем афганских беженцев.

Tracy Hunter

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», глава афганского правительства сделал это заявление в ходе заседания, организованного Министерством Афганистана по делам беженцев и репатриантов совместно с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в преддверии Международной конференции по миграции, которая пройдет в Женеве.

Главное исполнительное лицо Афганистана отметил, что если не будет поддержки со стороны международного сообщества, то положение афганских беженцев и репатриантов будет стремительно ухудшаться.

Глава афганского правительства особо подчеркнул, что мир и стабильность в стране поспособствуют возращению большинства беженцев на родину.

В свою очередь официальные лица Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявили, что только высокий уровень сотрудничества между всеми странами позволит решить проблемы афганских беженцев в Иране и Пакистане.