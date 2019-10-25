Тулун, Иркутская область, 25 октября, 2019, 15:20 — ИА Регнум. За минувшие две недели жертвами аферистов стали сто жителей Иркутской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД региона, злоумышленники обманом похитили у жертв более 11 млн рублей.

Андрей Грук ИА Красная Весна Деньги

Часто мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка, как, например, в случае с жительницей Тулунского района, которая перевела мошенникам 40 тыс. рублей.

«Несмотря на придумываемые аферистами новые схемы обмана, большинство заявлений граждан связано с одними и теми же способами хищения», — сообщили в ведомстве, призвав не доверять звонящим и перезванивать по телефону «горячей линии».

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Бурятии мошенники пошли дальше и вымогают деньги у предпринимателей, рассылая письма от имени главы республики. Жертв просят финансово помочь в реализации «общественно значимых программ».

Читайте также: Мошенники в Бурятии просят деньги от имени главы республики