Москва, 25 октября, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Сбербанк России проводит активную, упорную работу, направленную на предотвращение киберпреступлений, которые связаны с утечками персональных данных клиентов кредитной организации. Об этом 25 октября рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Мы знаем, что Сбербанк очень много и напряженно работает для предотвращения подобных видов киберпреступлений», — заявил Песков.

Также он подчеркнул, что руководство Сбербанка уже выступило с опровержением информации о якобы имевшей место очередной массовой утечке персональных данных его клиентов в интернет.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» (НСВ) подтвердило вину своего сотрудника в утечке персональных данных клиентов Сбербанка.