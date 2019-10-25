Москва, 25 октября, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сегодня, 25 октября, провел встречу с руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиром Булавиным, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Владимиром Булавиным

На встрече глава государства поздравил личный состав ФТС с профессиональным праздником, напомнив, что таможня — это в значительной степени уникальный орган, потому что в нем сосредоточены и правоохранительные функции, и административные, и фискальные.

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В свою очередь Булавин проинформировал президента о текущей деятельности ведомства. Так, за первые девять месяцев 2019 года ФСТ перечислила в федеральный бюджет 4,18 трлн рублей. Задачи, стоящие перед службой, были выполнены на 102%, уточнил Булавин.

Также глава ведомства отметил, что в 2019 году экспортная составляющая снизилась на 17%, при этом импортная составляющая возросла на 15%. основные факторы, которые повлияли на рост импортной составляющей — курс доллара к рублю, повышение НДС на 2% и повышение показателей таможенной стоимости, сказал Булавин.

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