Красногорск, 25 октября, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области (АПСМДМО) в преддверии завершения сезона благоустройства намерена создать список наименее благоустроенных дворов Подмосковья. Об этом сообщает региональное информационное агентство «Подмосковье сегодня» со ссылкой на председателя координационного совета АПСМДМО Юлию Белехову.

Юлия Крижанская ИА REGNUM

Как сообщается, антирейтинг и списки «номинаций» будут составлены на основе поступивших в Ассоциацию фотографий наиболее одиозных дворов Подмосковья. Оценка будет производиться по комплексу критериев — от отсутствия качественного благоустройства и пренебрежения правилами безопасности до несвоевременной уборки и сомнительных эстетических характеристик.

После подведения итогов ответственным за благоустройство дворов-«победителей» будут направлены «благодарственные» письма и предписания от Госадмтехнадзора и министерства благоустройства Московской области.

Юлия Белехова надеется, что к списку худших дворов проявят интерес правительство Московской области и органы местного самоуправления.