Москва, 25 октября, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Каждый десятый житель Москвы работает в отрасли IT. Об этом 25 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при посещении городского технопарка «Горизонт», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«IT-отрасль с каждым годом набирает обороты. В этом году объём этой отрасли составит около 4 триллионов рублей. Это космические цифры. Каждый десятый работает в IT-отрасли. Не обязательно в IT-компании, но в этом секторе», — сказал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что за год количество вакансий в этой сфере возросло на 25%.

«Активный набор специалистов, и важно для этих специалистов создавать условия для работы. Мы поддерживали и будем поддерживать развитие технопарков в целом и IT-технопарков, в частности», — пообещал мэр Москвы.