Москва, 25 октября, 2019, 15:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сегодня, 25 октября, проведёт ряд совещаний, на которых даст поручения по итогам переговоров на форуме «Россия — Африка», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Церемония фотографирования глав делегаций государств – участников саммита Россия – Африка

«(Путин) будет раздавать поручения по итогам тех переговоров, которые были вчера. Поручения, которые касаются российских ведомств, организаций и компаний», — сказал представитель Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 октября в Сочи прошёл саммит и экономический форум «Россия — Африка». В масштабном мероприятии приняли участие делегации 54 стран, 43 были представлены главами государств и правительств.

Россия и страны Африки на форуме подписали более 500 соглашений на общую сумму свыше 800 млрд рублей. В общей сложности мероприятие посетили более шести тысяч человек, при этом в мероприятии приняли участие не только представители африканских стран, но и в том числе США, Великобритании, Франции и Канады.

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