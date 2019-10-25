Москва, 25 октября, 2019, 15:05 — ИА Регнум. За три квартала 2019 года компания Ford продала в России 8888 машин сегмента SUV, что на 43% меньше, чем за тот же период 2018 года. Об этом говорится в исследовании «Автостат Инфо».

Ford Kuga

Больше всего за период с января по сентябрь из сегмента SUV в РФ было реализовано моделей Ford Kuga — 5689 единиц. Это на 43,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте в этом рейтинге вседорожник Ford Explorer. Его за девять месяцев 2019 года приобрели 2428 покупателей, что на 3% меньше уровня продаж того же периода 2018 года. На третьем месте разместился кроссовер Ford Ecosport. Эту модель предпочли приобрести 765 российских автолюбителей.

Напомним, по итогам трёх кварталов 2019 года на новые легковые машины больше всего потратились жители Москвы. Причём на приобретение машин сегмента SUV за отчётный период москвичи израсходовали 202,3 млрд рублей.

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