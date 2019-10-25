Закрытое административно-территориальное образование Горный, Забайкальский край, 25 октября, 2019, 14:58 — ИА Регнум. ЧП в ЗАТО Горный Улётовского района Забайкальского края: там, как сообщает ИА «Чита.Ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, при смене караула военнослужащий застрелил семерых своих сослуживцев.

Mil.ru Оружие

Глава посёлка Татьяна Карнаух подтвердила забайкальским журналистам, что помимо семи погибших имеются раненые.