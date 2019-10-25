Бишкек, 25 октября, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Правительства стран-участниц Содружества Независимых Государств должны активнее вести работу по снятию торговых и других барьеров, мешающих развитию СНГ. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании Совета глав правительств СНГ, передает пресс-служба правительства.

Gov.kg Мухаммедкалый Абылгазиев

«Только так можно добиться качественных изменений в действующем торговом режиме в рамках СНГ и обеспечить свободный доступ товаров национальных производителей на рынки государств-участников Содружества», — подчеркнул он.

Высокопоставленный киргизский чиновник отметил, что если полностью будут реализованы заложенные в Договоре о зоне свободной торговли положения, то в экономиках стран-участниц СНГ исчезнут определенные издержки, что естественным образом приведет к росту товарооборота.