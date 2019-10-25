Москва, 25 октября, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Команда программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым смогла выяснить, откуда у неработающих девушек-блогеров берутся деньги, чтобы покупать дорогие автомобили и разъезжать по шикарным курортам. Как выяснилось, некоторые блогерши «зарабатывают» себе на жизнь эскорт-услугами.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Так, Instagram-модель Кира Майер, приглашённая на передачу, транслировавшуюся на телеканале «Россия 1», рассказала, что меняет машины каждые три года, а её последний автомобиль стоит 5 млн рублей. Она призналась, что её расходы оплачивает мужчина, но раскрывать его личность отказалась.

Однако на продемонстрированном во время эфира видео девушку показали не с её воздыхателем, а вместе с одним из сотрудников «Прямого эфира» в апартаментах. Редакторы шоу договорились об их встрече заранее с агентом Майер, выдав мужчину за начальника фирмы и выложив почти 100 тыс. рублей в качестве предоплаты за услуги. Майер покинула студию после показа ролика.

Уличили редакторы «Прямого эфира» в оказании интимных услуг за деньги и Instagram-модель Дарью Друзьяк, также продемонстрировав подтверждающее видео. Однако сама главная героиня ролика назвала всё шуткой.