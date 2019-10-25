Белград, 25 октября, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Российские расчеты зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» Воздушно-космических сил (ВКС) РФ совместно с силами ПВО Сербии провели успешные совместные военные учения на территории этой страны. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Комплекс «Панцирь-С»

«В ходе несения боевого дежурства совместной группировкой ПВО отработаны практические действия боевых расчетов по отражению условных массированных авиационных ударов воздушного противника в сложной помеховой обстановке», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем отмечается, что кроме российских комплексов С-400 и «Панцирь-С» в учениях принимали участие ЗРК «Нева-М1Т» и «Куб-М» военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Сербии.

Отметим, совместные учения ВКС РФ и вооружённых сил Сербии проходят в рамках учений по противовоздушной обороне «Славянский щит — 2019» и в ходе них совместная группировка ПВО провела успешное боевое дежурство по противовоздушной обороне Белграда, авиабазы Батайница и центрального промышленного района Сербии.