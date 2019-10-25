Великий Новгород, 25 октября, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Школьник из Новгородской области — 15-летний житель села Грузино Чудовского района Михаил Дмитриев получит награду за спасение утопающих. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Росгвардии, церемония состоится 1 ноября в Совете Федерации РФ.

Управление Росгвардии по Новгородской области Михаил Дмитриев

«6 апреля нынешнего года Михаил, возвращаясь домой, услышал крики о помощи и увидел, что его сосед пытается вытащить двух школьников, провалившихся под лёд. Сначала юный герой помог вытащить первого мальчика и доставить его на берег, затем вернулся за вторым ребенком», — сообщили в управлении Росгвардии по Новгородской области.

Отметим, что торжественная церемония награждения в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» состоится уже в шестой раз. В преддверии Дня народного единства детям и подросткам до 16 лет, совершившим героические и мужественные поступки, будут вручены общественные награды и ценные подарки.