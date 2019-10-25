Москва, 25 октября, 2019, 14:41 — ИА Регнум. В России решений о том, как бороться с телефонными террористами, в настоящее время не принято, однако «никто никакую связь отрубать не будет», заявил 26 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

(сс) Fotorech Сотовая связь

Таким образом представитель Кремля прокомментировал сообщения РБК о том, что для борьбы с телефонным терроризмом ФСБ сможет отключать связь с целыми странами на срок до полугода.

«Никто никакую связь не отрубает», — сказал Песков, добавив, что подобные сообщения — это излюбленный гипертрофированный подход в информационных потоках.

По словам Пескова, телефонный терроризм является большой проблемой, а необходимость принятия мер для борьбы с этой проблемой — очевидна.

Читайте также: Патрушев заявил о подготовке западных спецслужб к кибератакам на Россию